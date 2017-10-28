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Политика
Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы
Политика
Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы
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    Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы

    14:24  28 Октября 2017
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    Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы

    Мадрид, 28 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон может получить от одного до трех лет лишения свободы, если откажется покидать свой пост.

    Как сообщает газета El Mundo, отказ сложить полномочия испанские власти будут трактовать как незаконное исполнение полномочий. Всего же Мадрид планирует отстранить от должности 141 госслужащего в Каталонии.

    Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы

    Напомним, что власти Испании назначили премьер-министра королевства Мариано Рахоя новым главой Каталонии вместо Пучдемона, а также распустили парламент автономии. Внеочередные парламентские выборы в Каталонии намечены на 21 декабря.

    Накануне каталонские депутаты проголосовали за отделение региона от Испании по итогам проведенного референдума. Совет министров Испании сразу назначил внеочередное собрание в связи с кризисом в Каталонии. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Испанию использовать «силу аргументов, а не аргумент силы».

    Автор: Геннадий Плющев
    #каталония #испания #тюрьма #пучдемон
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