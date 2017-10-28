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В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке в Испанию
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    В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке в Испанию

    14:33  28 Октября 2017
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    В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке в Испанию

    Стокгольм, 28 октября. Шведские спасатели обнаружили на маленьком острове россиянина, который пропал несколько дней назад. Отмечается, что путешественник отправился из Стокгольма в Испанию на лодке, сообщил местный канал SVT.

    Россиянин 23 октября отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию, последний раз он выходил на связь с родными 25 октября. Семья пропавшего обратилась к спасателям за помощью в поисках. 

    «Мы нашли подушки, доски и панели. Все говорило о том, что произошла трагедия», — заявил спикер Шведской морской администрации Даниэль Линблад. 

    Позднее мужчину нашли на маленьком острове — он пытался привлечь внимание спасателей выложенной из мха записью «Помогите!» на английском, а также ярким жилетом. Путешественник не пострадал, однако для осмотра его доставили в больницу населенного пункта Линчепинг.

    В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке в Испанию

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #швеция #россиянин
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