В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть на лодке в Испанию

В Избранное

Стокгольм, 28 октября. Шведские спасатели обнаружили на маленьком острове россиянина, который пропал несколько дней назад. Отмечается, что путешественник отправился из Стокгольма в Испанию на лодке, сообщил местный канал SVT.

Россиянин 23 октября отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию, последний раз он выходил на связь с родными 25 октября. Семья пропавшего обратилась к спасателям за помощью в поисках.

«Мы нашли подушки, доски и панели. Все говорило о том, что произошла трагедия», — заявил спикер Шведской морской администрации Даниэль Линблад.

Позднее мужчину нашли на маленьком острове — он пытался привлечь внимание спасателей выложенной из мха записью «Помогите!» на английском, а также ярким жилетом. Путешественник не пострадал, однако для осмотра его доставили в больницу населенного пункта Линчепинг.