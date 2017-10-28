Сирия новости 28 октября 16.30: турецкие ВС обстреливают позиции YPG в Алеппо, три мирных жителя погибло при взрыве на юго-востоке Ракки

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Сирия, 28 октября. Армия Турции ведет обстрел позиций YPG в Алеппо, три мирных жителя погибло при взрыве мины ИГ1 на юго-востоке Ракки, «Тахрир аш-Шам» атакует САА в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хомсе.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА на севере Хомса.

Курды: несут потери в Алеппо, зачистили от ИГ поселение в Дейр эз-Зоре, арестовали нескольких жителей Хасаки.

Провинция Алеппо

На контрольно-пропускном пункте Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Аль-Саидия к западу от Манбиджа взорвался мотоцикл, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия несколько бойцов «демократической армии» получили ранения.

Один из источников в провинции Алеппо пишет в своем Twitter (@AhmetM_08), что турецкие войска начали артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в поселении Касталь к северу от Азаза.

Провинция Хомс

Военный источник в социальной сети Twitter (@AllyOfTruth) передает, что боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, ведут артиллерийский обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хомс. В течение последних нескольких дней на окраинах так называемого «Растанского котла» отмечались столкновения между правительственными войсками и радикалами «Ан-Нусры». Ранее сообщалось, что артиллерия правительственных войск нанесла удары по укрепрайонам исламистов в районе города Талльбиса. Боевики «Тахрир аш-Шам» попытались организовать в городе антиправительственный митинг, однако мирное население не поддержало акцию протеста.

Провинция Дейр эз-Зор

В юго-восточном пригороде Дейр эз-Зора взорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства»1. Информационное агентство Almanar News сообщает, что СВУ сдетонировало, когда мирный житель административного центра провинции пытался сбежать с территорий, подконтрольных ИГИЛ1. В результате взрыва он погиб на месте.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Аль-Намлия, передает ANF News. По данным информационного агентства, в ходе боя за контроль над поселением курды уничтожили девять боевиков «Исламского государства».

Провинция Ракка

В деревне Ратла на юго-востоке провинции Ракка прогремел взрыв. Информационное агентство Almanar News пишет, что в населенном пункте сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное при отступлении террористами ИГИЛ. В результате инцидента погибло три мирных жителя поселения.

В это время в административном центре провинции идут работы по разминированию территории. Напомним, Ракка была освобождена от ИГИЛ силами Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых международной коалицией во главе с США. В результате военной операции разрушено более 80 процентов городской инфраструктуры, за время боевых действий погибло свыше 1200 мирных жителей. На данный момент в населенном пункте отсутствует электричество и водоснабжение.

Провинция Хасака

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали нескольких жителей поселения Таль Тамр на западе провинции Хасака. Как пишет информационное агентство Almanar News, причины взятия молодых людей под стражу неизвестны.

Неизвестные боевики открыли огонь по расположениям Демократических сил Сирии (SDF) неподалеку от лагеря Аль-Садд, сообщает Almanar News. В результате обстрела погиб один мирный житель лагеря, еще несколько человек получили ранения.

Ирак

Более 175 тысяч человек вынужденно покинули свои дома в провинциях Эрбиль, Найнава и Дахук с начала конфликта между иракским правительством и Курдистаном. Об этом сообщает Alsumaria News. Напомним, после референдума о независимости Курдистана, прошедшего 25 сентября, начались вооруженные столкновения между иракской армией и «Пешмергой» в провинции Киркук. После того, как регион перешел под контроль Багдада, правительственные силы начали продвижение в сторону Эрбиля. Власти Курдистана выступили с предложением прекратить конфликт. Со вчерашнего дня по всем фронтам текущего конфликта начал действовать 24-часовой режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)