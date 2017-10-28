Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы
Происшествия
Граната взорвалась у кафе в Донецкой области, есть раненые
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Граната взорвалась у кафе в Донецкой области, есть раненые

    14:15  28 Октября 2017
    36

    Граната взорвалась у кафе в Донецкой области, есть раненые

    Донецк, 28 октября. Неизвестный мужчина подорвал гранату рядом с кафе в Донецкой области, в результате взрыва два человека получили ранения. Об этом в субботу сообщается на сайте национальной полиции Украины. 

    По данным правоохранительных органов, стражи порядка задержали 33-летнего злоумышленника, который во время конфликта с другими посетителями кафе достал гранату и бросил ее в толпу оппонентов. 

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

    Автор: Дана Балан
    #украина #взрыв #донецк #граната
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        256
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        254
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1098
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1142