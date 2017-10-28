Граната взорвалась у кафе в Донецкой области, есть раненые

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Донецк, 28 октября. Неизвестный мужчина подорвал гранату рядом с кафе в Донецкой области, в результате взрыва два человека получили ранения. Об этом в субботу сообщается на сайте национальной полиции Украины.

По данным правоохранительных органов, стражи порядка задержали 33-летнего злоумышленника, который во время конфликта с другими посетителями кафе достал гранату и бросил ее в толпу оппонентов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.