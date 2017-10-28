Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

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Киев, 28 октября. Украинские депутаты Рады обсудили со специальным представителем Госдепа Соединенных Штатов Куртом Волкером вопросы размещения миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины и освобождения пленных. Об этом в субботу сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

По ее словам, в субботу прошла встреча с Куртом Волкером, в ходе которой «велось обсуждения материалов по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Раде о признании российской агрессии».

Кроме того, она рассказала, что передала Волкеру письмо якобы от родных пленных украинцев. В свою очередь, Волкер, по ее словам, подчеркнул, что Запад «поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии».