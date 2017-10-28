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Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе
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    Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

    14:08  28 Октября 2017
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    Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

    Киев, 28 октября. Украинские депутаты Рады обсудили со специальным представителем Госдепа Соединенных Штатов Куртом Волкером вопросы размещения миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины и освобождения пленных. Об этом в субботу сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. 

    По ее словам, в субботу прошла встреча с Куртом Волкером, в ходе которой «велось обсуждения материалов по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Раде о признании российской агрессии».

    Депутаты Рады обсудили с Волкером миротворческую миссию ООН в Донбассе

    Кроме того, она рассказала, что передала Волкеру письмо якобы от родных пленных украинцев. В свою очередь, Волкер, по ее словам, подчеркнул, что Запад «поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии».

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #донбасс #украина #рада #миссия оон
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