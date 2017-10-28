Три человека пострадали на акции противников независимости Каталонии в Барселоне

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Барселона, 28 октября. Три человека пострадали в результате беспорядков во время акции протеста сторонников сохранения Каталонии в составе Испании, которая проходила в Барселоне вечером 27 октября, сообщил источник из местных силовых органов.

Накануне вечером в Барселоне прошли несколько акций после принятия парламентом Каталонии резолюции о независимости. Акцию протеста устроили сторонники сохранения региона в составе Испании. Также состоялся митинг поддерживающих независимость местных жителей.

Противники независимости разгромили первый этаж здания, где располагается радиостанция Catalunya Ràdio, сообщает РИА Новости. По словам источника из правоохранительных органов, в ходе беспорядков получили легкие ранения два преподавателя и один человек в баре. Полиция не стала задерживать демонстрантов.