Созданная по указу Путина программа «5-100» профинансирована до 2020 года

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Екатеринбург, 28 октября. Федеральный бюджет до 2020 года каждый год будет выделять примерно 10 млрд рублей на программу «5–100» по поддержке российских высших учебных заведений. Об этом сегодня заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

Она участвовала в заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов страны среди ключевых мировых научно-образовательных центров в Екатеринбурге.

«В год на программу «5–100» тратится порядка 10 млрд рублей. Эта сумма стоит в бюджете, и мы видим ее на 2018-2020 годы. Программа профинансирована», — отметила Голодец.

Вице-премьер также добавила, что в данной программе участвует 21 российский вуз.

Напомним, данный проект «5–100» — государственная программа поддержки крупнейших вузов РФ, которая была запущена Минобрнауки России в соответствии с указом главы российского государства Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».