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Созданная по указу Путина программа «5-100» профинансирована до 2020 года
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    Созданная по указу Путина программа «5-100» профинансирована до 2020 года

    14:00  28 Октября 2017
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    Созданная по указу Путина программа «5-100» профинансирована до 2020 года

    Екатеринбург, 28 октября. Федеральный бюджет до 2020 года каждый год будет выделять примерно 10 млрд рублей на программу «5–100» по поддержке российских высших учебных заведений. Об этом сегодня заявила вице-премьер России Ольга Голодец.

    Она участвовала в заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих вузов страны среди ключевых мировых научно-образовательных центров в Екатеринбурге.

    «В год на программу «5–100» тратится порядка 10 млрд рублей. Эта сумма стоит в бюджете, и мы видим ее на 2018-2020 годы. Программа профинансирована», — отметила Голодец. 

    Созданная по указу Путина программа «5-100» профинансирована до 2020 года

    Вице-премьер также добавила, что в данной программе участвует 21 российский вуз.

    Напомним, данный проект «5–100» — государственная программа поддержки крупнейших вузов РФ, которая была запущена Минобрнауки России в соответствии с указом главы российского государства Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».  

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #голодец #вузы #минобрнауки рф
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