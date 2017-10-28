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Россия
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Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»
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    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    15:02  28 Октября 2017
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    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    Накануне сирийское информагентство SANA опубликовало официальное заявление МИД САР о том, что официальный Дамаск считает доклад ОЗХО-ООН по химатакам в Умм-Хоше и Хан-Шейхуне неприемлемым по форме и содержанию:

    «Этот документ составлен по указанию США и стран Запада с целью оказания политического давления на Сирию и выдвижения в ее адрес новых агрессивных угроз».

    В заявлении отмечается, что правительство Сирии с самого начала честно и искренне сотрудничало с совместным механизмом ОЗХО-ООН по расследованию химических атак и предоставляло требуемые данные, подтверждающие факт применения химического оружия в Хан-Шейхуне именно террористами, которые действовали при поддержке региональных и зарубежных стран:

    «Сирия категорически отвергает все прямые и косвенные обвинения в ее адрес, содержащиеся в докладе ОЗХО-ООН, которые искажают реальные события происшедшие в Хан-Шейхуне».

    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    В тот же день свое заявление относительно этого доклада сделала и начальник пресс-слжбы Госдепартамента США Хизер Нойерт:

    «Международное сообщество должно осудить откровенное игнорирование Сирией международных норм и стандартов, призвав ее к ответу. Продолжение использования Сирией химического оружия и отказ закрыть программу по его разработке являются прямым нарушением сирийских обязательств согласно Конвенции о запрещении химического оружия и резолюции 2118 Совета Безопасности ООН».

    Нойерт затронула в своем заявлении и позицию России, которая по ее мнению, якобы пытается подорвать и прекратить работу совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии:

    «Россия вновь демонстрирует, что защита союзного режима Асада для нее важнее прекращения чудовищных случаев применения химического оружия».

    Хизер Нойерт говорит о том, что ранее Россия заблокировала принятие Совбезом ООН несогласованной резолюции о продлении полномочий совместного механизма ООН-ОЗХО, которая действует в Сирии с 2015-го года.

    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    Напомним, инцидент в Хан-Шейхуне, когда якобы правительственные силы совершили химатаку, произошел 4 апреля этого года. Уже 7 апреля, не предоставив никаких доказательств вины правительства Башара Асада, Соединенные Штаты атаковали сирийскую базу Шайрат. Летом Вашингтон устроил, по выражению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «химическое шоу», обвиняя Асада как в уже якобы состоявшейся химатаке в Хан-Шейхуне, так и в предстоящих, которые по «разведданным» Пентагона готовило сирийское правительство. На какое-то время «химическое шоу» прекратилось, но сейчас, по всей вероятности, возобновится с новой силой.

    Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью для Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, зачем США вернулись к обвинениям в применении химоружия и как это может повлиять на ситуацию в Сирии:

    «То, что это сейчас происходит, говорит о том, что со стороны различных политических субъектов США велся активный поиск новых механизмов очернения Башара Асада, а также России и ее военной операции в Сирии. США понимают, что Россия добилась существенного успеха в Сирии, что роль России и ее авторитет сейчас возрастает в связи с тем, что Россия близка к победе над терроризмом, и это признают все, в большинстве своем, политические субъекты на западе».

    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    Эксперт обратил внимание и на то, что и позиции Башара Асада становятся прочнее:

    «Фактически, не остается ни следа от той шаткости положения сирийского президента, которая была еще 2 года назад. В результате этого, и шел поиск. Ничего нового в Вашингтоне не придумали. У США нет других механизмов, кроме как вытащить старую пластинку о применении химического оружия именно Асадом».

    По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что у США уже нет каких-то серьезных методов воздействия, поэтому пытаются еще играть в дипломатическом пространстве:

    «Позиция США на Ближнем Востоке слабеет. Они не могут предпринять ничего нового, поэтому вынуждены идти по тем же лекалам и стандартам, которые, кстати говоря, не дали до сих пор никакого эффекта. Это показывает бессилие самой политики США. Еще неоднократно будут подобные всплески обвинений, направленные против официального Дамаска, но всегда найдутся четкие и жесткие аргументы на все эти выпады».  

    Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию: почему США вернулись к «химическому шоу»

    По мнению нашего собеседника, доклад ОЗХО-ООН может негативно сказаться на процессе мирного урегулирования в Сирии:

    «Сам доклад на процесс мирного урегулирования, может, и повлияет, но несущественно. Конечно, кто-то еще верит авторитету США и различным комиссиям. Не сам информационный шум повлияет, а то, что под его прикрытием попробуют сделать США в целях разлада мирного урегулирования. Поэтому здесь надо внимательно смотреть, не очень-то обращать внимание на шум от самого доклада, а на то, что происходит вне его».

    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #дамаск #химоружие #озхо #мид сар #доклад озхо-оон
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