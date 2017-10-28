Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы
Весь мир
ВС Латвии сообщили о приближении двух российских кораблей к границе страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВС Латвии сообщили о приближении двух российских кораблей к границе страны

    13:58  28 Октября 2017
    52

    ВС Латвии сообщили о приближении двух российских кораблей к границе страны

    Рига, 28 октября. Национальные Вооруженные Силы Латвии утверждают, что заметили два корабля ВМФ России вблизи латвийской границы. Информация об этом появилась в официальном микроблоге командования вTwitter. 

    Латвия заметила в эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод страны российский корабль укладчик буев. ВМС Латвии утверждают, что инцидент произошел 28 октября. Также ведомство добавляет, что в 16 милях был замечен российский буксир.

    По версии Минобороны Латвии, российские самолеты и корабли в 2016 году приближались к государственной границе 209 раз, годом ранее —  270 раз. Отметим, что в российском оборонном ведомстве неоднократно напоминали — все полеты российской военной авиации и передвижение кораблей проходят в соответствии с международными нормами. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #латвия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        263
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        255
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1106
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1144