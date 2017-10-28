ВС Латвии сообщили о приближении двух российских кораблей к границе страны

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Рига, 28 октября. Национальные Вооруженные Силы Латвии утверждают, что заметили два корабля ВМФ России вблизи латвийской границы. Информация об этом появилась в официальном микроблоге командования вTwitter.

Латвия заметила в эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод страны российский корабль укладчик буев. ВМС Латвии утверждают, что инцидент произошел 28 октября. Также ведомство добавляет, что в 16 милях был замечен российский буксир.

По версии Минобороны Латвии, российские самолеты и корабли в 2016 году приближались к государственной границе 209 раз, годом ранее — 270 раз. Отметим, что в российском оборонном ведомстве неоднократно напоминали — все полеты российской военной авиации и передвижение кораблей проходят в соответствии с международными нормами.