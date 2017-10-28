Испанское правительство уволило главу полиции Каталонии

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Мадрид, 28 октября. Испанские власти отстранили от должности главу каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо. Об этом в субботу говорится в официальном документе правительства.

Согласно тексту документа, Хосепа Луиса Траперо Альвареса отстраняют от должности главы полиции Каталонии.

El ministro de Interior destituye al jefe de los Mossos d’Esquadra https://t.co/GeIkdgeH3Z — laverdad_es (@laverdad_es) October 28, 2017

Напомним, в прошедшую пятницу каталонский парламент утвердил резолюцию о независимости региона, а уже через час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов правительства, а также его главы Карлеса Пучдемона.

Ранее сообщалось, что испанский вице-премьер взял на себя функции главы каталонского правительства.