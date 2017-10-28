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Испанское правительство уволило главу полиции Каталонии
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    Испанское правительство уволило главу полиции Каталонии

    13:48  28 Октября 2017
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    Испанское правительство уволило главу полиции Каталонии

    Мадрид, 28 октября. Испанские власти отстранили от должности главу каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо. Об этом в субботу говорится в официальном документе правительства. 

    Согласно тексту документа, Хосепа Луиса Траперо Альвареса отстраняют от должности главы полиции Каталонии.

    Напомним, в прошедшую пятницу каталонский парламент утвердил резолюцию о независимости региона, а уже через час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов правительства, а также его главы Карлеса Пучдемона. 

    Ранее сообщалось, что испанский вице-премьер взял на себя функции главы каталонского правительства. 

    Автор: Дана Балан
    #каталония #испания #мадрид
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