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Бюджет-2018: когда в России вырастут доходы, расходы и ВВП
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    Бюджет-2018: когда в России вырастут доходы, расходы и ВВП

    18:15  28 Октября 2017
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    Бюджет-2018: в России вырастут доходы, расходы и ВВП

    Главный финансовый документ страны принят в первом чтении. 27 октября Госдума голосами 350 депутатов против 61 приняла в первом чтении представленный правительством (на 10 тысячах 526 листах) проект федерального бюджета РФ на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.

    Практика трехлетнего планирования федеральных доходов и расходов, отмененная в 2015 году из-за эффекта санкций, падения цен на нефть и волатильности финансовых рынков, была возобновлена в бюджете 2017 года, поскольку негативное влияние перечисленных выше факторов удалось нейтрализовать.

    Год без особых забот

    Новый бюджет подтверждает, что финансовая чрезвычайная ситуация на государственном уровне закончилась, и дает хорошую базу для понимания того, что было, что будет и чем сердце успокоится. Подобные «цыганские» аллюзии тем более уместны, что правительственные чиновники, как правило, трижды перестраховываются в цифрах — и не с целью «позолотить ручку», а для дополнительного резерва и маневра в случае чего.

    Взглянем, например, на прошлогодний бюджет, который был принят со следующими расчетными характеристиками:

    — доходы — 13,488 трлн рублей;

    — расходы — 16,241 трлн рублей;

    — дефицит — 2,753 трлн рублей;

    — «планка отсечения» нефти (за баррель) — 40 долларов;

    — среднегодовой курс доллара — 67 рублей;

    — инфляция — до 4%;

    — ВВП — 86,8 трлн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ

    Поскольку «черное золото» марки Urals на протяжении 2017 года стабильно торговалось в коридоре 45–55 долларов, то коррекции заложенной в бюджет цифры избежать не удалось. В мае Минфин РФ скрепя сердце согласился повысить «планку отсечения» до 45,6 доллара за баррель, а также снизить — за счет дополнительных доходов — дефицит до 1,9 трлн рублей. Хотя глава Минфина Антон Силуанов и предупредил, что это решение может поставить под угрозу стабильность выполнения бюджетных обязательств и устойчивость макроэкономических показателей. Зато обменный курс рубля к доллару выше отметки 60 поднимался считанные разы, даже близко не подходя к заложенной в бюджет 2017 года цифре.

    Жить станет лучше

    Кто-то считает подобный подход к бюджету проявлением высокой ответственности и профессионализма, кто-то — «бухгалтерским мышлением», препятствующим экономическому росту. Не будем торопиться с оценками, посмотрим на расчетные характеристики бюджета-2018, которые после первого чтения выглядят следующим образом (в скобках — предложенные правительством проектные цифры):

    — доходы —  15,258 (15,182) трлн рублей;

    — расходы — 16,529 (16,514) трлн рублей;

    — дефицит — 1,271 (1,332) трлн рублей;

    — «планка отсечения» нефти (за баррель) — 43,8 доллара;

    — среднегодовой курс доллара — не установлен;

    — инфляция — 4%;

    — ВВП — 97,462 трлн рублей.

    Доходы —  15,258 (15,182) трлн рублей

    Что мы видим на этой картине? Что запланированные доходы бюджета будут (с учетом четырехпроцентной инфляции) повышаться, расходы и дефицит — снижаться, а ВВП должен вырасти, если верить заявленным цифрам, чуть ли не на 7,9%!

    Если же брать официальную цифру запланированного роста ВВП в 2018 году, а это 1,7%, то в таком случае или показатель инфляции надо повышать до 10,4%, или прогнозируемый ВВП снижать до 91,806 трлн рублей, или менять эти показатели не так сильно, зато оба сразу.

    Для полноты впечатления сравним еще нынешние бюджетные предложения правительства с его же прошлогодними прогнозами, которые фигурируют в бюджете-2017 года:

    — доходы — 14,028 трлн рублей;

    — расходы — 16,04 трлн рублей;

    — дефицит — 2,011 трлн. рублей;

    — «планка отсечения» нефти (за баррель) — 40 доллар;

    — среднегодовой курс доллара — 68,3;

    — инфляция — 4%;

    — ВВП — 92,296 трлн рублей.

    Нетрудно убедиться, что финансово-экономические итоги год к году оказываются намного более оптимистичными, чем планировало российское правительство прошлой осенью. В итоге доходная часть бюджета увеличилась на 1,2 трлн рублей, расходная — на 430 млрд рублей, а прогнозируемый ВВП — более чем на 5 трлн рублей.

    Запланированные доходы будут повышаться, расходы и дефицит — снижаться

    Бюджет не мирного времени

    Все это значит, что в целом ситуация в стране развивается куда более позитивно, чем ожидалось даже ее руководством. Поэтому и реакция президента на все «чудачества» правительства, а также отдельных министерств и ведомств в целом благожелательная, хотя ее рамки далеко не резиновые.

    При этом многие эксперты отмечают чрезвычайно высокий — 2,833 трлн рублей, или 17,44% всех государственных трат — уровень закрытых (секретных и совершенно секретных) расходных статей в бюджете-2018, который, по их мнению, должен быть намного ниже.

    Конечно, это «недоработка» правительства, которое не сумело (но, скорее всего — просто не имело возможности) вывести эти траты за рамки бюджета. Но заодно — четкое указание на те привходящие обстоятельства, о которых вслух никто не говорит. А они, эти обстоятельства, просты и понятны.

    Российская Федерация сегодня — хотим мы того или нет — это государство, которое находится в состоянии войны. Пусть не традиционной, а «гибридной», но от того не менее реальной.

    Поэтому, если прикладывать к ее бюджету мерки «мирного времени», что-то понять, а тем более — принять, будет чрезвычайно трудно. Конечно, если вы не специалист, который понимает, и не депутат Госдумы, который принимает.

    Этим необходимым замечанием, не имеющим ничего общего с сакраментальным «война все спишет» — тем более что официально нигде ни с кем никаких войн Российская Федерация сегодня не ведет, — можно завершить этот по необходимости (ибо рассматривать изменения конкретных его статей, как доходных, так и расходных, имеет смысл только после окончательного утверждения) краткий анализ прошедшего через Госдуму в первом чтении финансового документа.

    Автор: Владимир Винников
    #нефть #россия #госдума #силуанов #дворкович #бюджет #улюкаев #ввп #курс доллара #бюджет-2018
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