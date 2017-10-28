Донбасс сегодня: ВСУ стягивают «Акации» и «Гиацинты», Киев обвинил ДНР в атаке на беспилотник ОБСЕ

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Новороссия, 28 октября. ВСУ 23 раза атаковали наблюдательные пункты Совместного центра контроля и координации режима прекращения с августа текущего года; Киев обвинил ДНР в атаке беспилотников наблюдателей СММ ОБСЕ; ВСУ стягивают «Гиацинты» и «Акации» к линии фронта. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ продолжают обстрелы наблюдательных пунктов СЦКК

С августа текущего года ВСУ 23 раза обстреливали наблюдательные пункты Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения, расположенные в Донецкой народной республике, сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, несмотря на обстрелы со стороны ВС Украины, «зеркальных» мер по отношению к наблюдательным группам, находящимся на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, не было зафиксировано.

Представитель СЦКК также добавил, что чаще всего (18 раз) огонь приходился на наблюдательный пункт в селе Безыменное на юге Донбасса, в котором несут службу по два представителя вооруженных сил ДНР, России и Украины.

Киев обвинил ДНР в атаке на беспилотники СММ ОБСЕ

Тем временем украинская сторона Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня сообщает, что военные ДНР якобы пытаются воспрепятствовать работе СММ ОБСЕ, «расстреливая их беспилотники и пытаясь заставить свернуть работу на Донецком направлении».

По данным украинских представителей СЦКК, утром 23 октября международные наблюдатели СММ ОБСЕ «после запуска своего мини-БПЛА в Донецке услышали четыре-пять очередей из стрелкового оружия за 50-100 метров от того места, где они находились».

Обстановка на фронте

ВСУ разместили восемь единиц 152-мм САУ «Акация» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» в районе села Гранитное, расположенного на южном участке фронта в Донбассе, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, местонахождение тяжелых вооружений было выявлено республиканской разведкой. Басурин добавил, что подразделения ВСУ за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР не менее 320 снарядов и мин различного калибра.

Так, на Данецком направлении ВСУ применили артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

По территории Луганской народной республики Вооруженные силы Украины выпустили 85 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Обстрелам, как уточнил он, подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Первомайск, Калиново, Пришиб, Долгое, Логвиново и Раевка. ВСУ использовали для атаки запрещенные минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.