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Украина
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Политика
Эксперт о возвращении Умерова: Новые провокации на границе с Крымом — лишь вопрос времени
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    Эксперт о возвращении Умерова: Новые провокации на границе с Крымом — лишь вопрос времени

    19:49  28 Октября 2017
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    Эксперт о заявлении Умерова: Новые провокации на границе с Крымом — это лишь вопрос времени

    Один из лидеров запрещенной в России организации Меджлис крымскотатарского народа Ильми Умеров на брифинге в Анкаре заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым. По словам Умерова, он хочет проверить, что «с ними будет, если он пересечет КПП между Херсонской областью и Крымом». Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что новые провокации меджлисовцев на границе с российским полуостровом — это лишь вопрос времени».

    «Этот шаг — провокации на границе с Крымом — просчитывался сразу же после помилования. Кроме того, следует учитывать, что Умеров — человек достаточно больной, также он радикально настроен. Это сочетание показывает, что Умеров готов на провокации и наверняка их предпримет, — комментирует для ФАН Владимир Джаралла. —  Но есть еще несколько нюансов, связанных с тем, что доподлинно неизвестно, запрещен ли Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову въезд на территорию России. Если мне не изменяет память, то у обоих российские паспорта».

    Кроме того, отмечает эксперт, есть еще один нюанс, связанный внутренними вопросами самого Меджлиса1.

    «Когда Мустафа Джемилев выбирал себе приемника в Меджлис, между Умеровым и Рефатом Чубаровым шла достаточно серьезная борьба за власть, хотя там были и другие претенденты. Но болезнь Умерова сократила его амбиции, — напоминает политолог Владимир Джаралла. — Не важно, переедет Умеров на Украину окончательно или же останется в Турции, он является лишним звеном. Грубо говоря, боливар не выдержит двоих. Все роли распределены. Выделять ресурсы еще для одного «видного деятеля» достаточно затруднительно. Для него подобная акция — возвращение в Крым — является еще и способом заявить о себе. Новые провокации на границе с Крымом — это лишь вопрос времени».

    Ильми Умерову предлагали вернуться на Украину и продолжать свою политическую деятельность на материке, однако он неоднократно заявлял, что намерен восстанавливать целостность Крыма изнутри.

    Умеров хочет проверить, что «с ними будет, если они пересекут КПП»

    «По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не предприму этой попытки. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым», — заявил он на брифинге в Анкаре, добавив, что ни он, ни Чийгоз до конца не знают, «что их ожидает впереди, если они попытаются пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом».

    Он также подчеркнул, что их освобождение с Чийгозом стало результатом помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко, а также лидеров Меджлиса.

    Поддержка Порошенко, считает собеседник ФАН, будет зависеть от того, к какому времени эта акция будет подготовлена.

    Освобождение стало результатом помощи президента Эрдогана и Порошенко

    «Украинские марионетки наверняка захотят воспользоваться ситуацией, поскольку это отличный информационный повод: яркие кадры, телекамеры. В данном случае Умеров захочет снова привлечь к себе внимание и напомнить о себе, — говорит Джаралла. — На Украине уже давно существует рынок политических волонтеров, поэтому принять участие в подобных акциях желающие всегда найдутся. Вопрос в том, как будет оцениваться эта провокация в плане безопасности: одно дело — постоять у границы и спеть гимн, совсем другое — идти на ее прорыв. Это разные операции».

    Накануне Чийгоз и Умеров прибыли на Украину. Напомним, что экстремисты были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным и переданы Турции. Ахтем Чийгоз был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков у здания парламента Крыма 26 февраля 2014 года и приговорен к восьми годам тюрьмы. Ильми Умеров был приговорен к двум годам колонии по обвинению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
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