Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пучдемону грозит до трех лет тюрьмы
Весь мир
Основателя Amazon Безоса признали самым богатым человеком в мире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Основателя Amazon Безоса признали самым богатым человеком в мире

    13:37  28 Октября 2017
    106

    Основателя Amazon Безоса признали самым богатым человеком в мире

    Вашингтон, 28 октября. Основатель Интернет-магазина Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире, сообщает Bloomberg, обогнав по своему состоянию основателя Microsoft Билла Гейтса. 

    Состояние Джеффа Безоса выросло более чем на $10 млрд после того, как акции его компании Amazon поднялись на 13%. Это произошло после обнародования квартального отчета Интернет-магазина. Показатели превзошли прогнозы аналитиков. Как сообщает западное издание Bloomberg, финансы бизнесмена оцениваются в $93,8 млрд.

    Коллеги из Forbes несколько скромнее оценили его состояние — $93,1 млрд. Напомним, что в июне Безос уже был признан богатейшим человеком, затем его снова обогнал Билл Гейтс. Ранее сообщалось, что Amazon рассматривает различные американские города в качестве второй штаб-квартиры. Отмеиим, что головной офис компании находится в Сэттле. 

    Основателя Amazon Безоса признали самым богатым человеком в мире

    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

        13:36   28 Октября 2017
        256
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        254
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        1098
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1142