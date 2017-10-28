Основателя Amazon Безоса признали самым богатым человеком в мире

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Вашингтон, 28 октября. Основатель Интернет-магазина Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире, сообщает Bloomberg, обогнав по своему состоянию основателя Microsoft Билла Гейтса.

Состояние Джеффа Безоса выросло более чем на $10 млрд после того, как акции его компании Amazon поднялись на 13%. Это произошло после обнародования квартального отчета Интернет-магазина. Показатели превзошли прогнозы аналитиков. Как сообщает западное издание Bloomberg, финансы бизнесмена оцениваются в $93,8 млрд.

Коллеги из Forbes несколько скромнее оценили его состояние — $93,1 млрд. Напомним, что в июне Безос уже был признан богатейшим человеком, затем его снова обогнал Билл Гейтс. Ранее сообщалось, что Amazon рассматривает различные американские города в качестве второй штаб-квартиры. Отмеиим, что головной офис компании находится в Сэттле.