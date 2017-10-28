Втянуть Россию в конфликт в Донбассе: эксперт назвал истинные причины визита Волкера в Киев
Лидер Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепа США Кутром Волкером ситуацию в Донбассе. Как отмечается на сайте украинского президента, сторонам удалось скоординировать дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе. Украинский журналист и общественный деятель Юрий Кот считает, что на самом деле США ставят задачу «втянуть Россию в противостояние» в регионе.
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Кот подчеркнул, что заявление Порошенко о необходимости выполнения минских договоренностей — очередная попытка усыпить бдительность мирового сообщества.
«Заявление Порошенко о том, что необходимо выполнять минские соглашение — это обычна риторика. Якобы минские соглашения мы готовы выполнять, но делаем все, чтобы отодвинуть их подальше, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Это попытка усыпить бдительность мирового сообщества. Вчера из Киева поступила информация о танках, движущихся к границе, а также об обстрелах Донбасса из «Ураганов». Состояние постоянного напряжения будет сохраняться. Вероятнее всего, обсуждался вопрос появления миротворцев, вырабатывалась общая стратегия — как себя вести, заходят ли миротворцы на линию соприкосновения. Скорее всего, в ближайшее время не стоит ждать серьезных изменений. У Порошенко нет той власти, поскольку армия саботирует его приказы. У него нет власти над радикалами».
Как сообщает «Газета.ру», Петр Порошенко и Курст Волкер, прибывший в Киев накануне, «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе, как в рамках усилий в нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совбезе ООН».
Удивительно, но Порошенко, равно как и Волкер, подчеркнули принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских соглашений. Посланник Госдепартамента США уверен в «настоящей преданности Киева мирному урегулированию», что, по его мнению, подтверждается принятием закона «создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
«У американцев стоит задача сделать так, чтобы не было ни мира, ни войны. А еще лучше — втянуть Россию в открытое противостояние. Но у Вашингтона этого не выходит. Именно поэтому они пытаются разработать некую формулу, чтобы, по крайней мере, не ухудшить положение: не выполнять минские соглашения и не отказываться от их выполнения. Иначе все обвинят кураторов Киева, — уверен собеседник ФАН. — Думаю, что предметом разговора Волкера и Порошенко была ситуация у стен Верховной рады — так называемый «Михомайдан», где мы видим представителей [Джорджа] Сороса, [Джона] Маккейна и ЦРУ. Очевидно, что они принимали решение: как быть и что делать. Как развести эти стороны по углам, не испортив ситуацию. Все прекрасно понимают, что тому же Маккейну и всем американцам, которые еще при [Бараке] Обаме затеяли этот водоворот, нужна война. Волкер представляет интересы Дональда Трампа, а ему война не нужна. Он не хочет воевать с Россией, тем более на Украине».