Втянуть Россию в конфликт в Донбассе: эксперт назвал истинные причины визита Волкера в Киев

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Лидер Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепа США Кутром Волкером ситуацию в Донбассе. Как отмечается на сайте украинского президента, сторонам удалось скоординировать дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе. Украинский журналист и общественный деятель Юрий Кот считает, что на самом деле США ставят задачу «втянуть Россию в противостояние» в регионе.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Кот подчеркнул, что заявление Порошенко о необходимости выполнения минских договоренностей — очередная попытка усыпить бдительность мирового сообщества.

«Заявление Порошенко о том, что необходимо выполнять минские соглашение — это обычна риторика. Якобы минские соглашения мы готовы выполнять, но делаем все, чтобы отодвинуть их подальше, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — Это попытка усыпить бдительность мирового сообщества. Вчера из Киева поступила информация о танках, движущихся к границе, а также об обстрелах Донбасса из «Ураганов». Состояние постоянного напряжения будет сохраняться. Вероятнее всего, обсуждался вопрос появления миротворцев, вырабатывалась общая стратегия — как себя вести, заходят ли миротворцы на линию соприкосновения. Скорее всего, в ближайшее время не стоит ждать серьезных изменений. У Порошенко нет той власти, поскольку армия саботирует его приказы. У него нет власти над радикалами».

Как сообщает «Газета.ру», Петр Порошенко и Курст Волкер, прибывший в Киев накануне, «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе, как в рамках усилий в нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совбезе ООН».

Удивительно, но Порошенко, равно как и Волкер, подчеркнули принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских соглашений. Посланник Госдепартамента США уверен в «настоящей преданности Киева мирному урегулированию», что, по его мнению, подтверждается принятием закона «создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».