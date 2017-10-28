США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

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Вашингтон, 28 октября. Специальный прокурор по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента Роберт Мюллер огласил первые обвинения, не назвав при этом ни единой фамилии. Об этом в субботу передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, конкретные данные появятся в начале грядущей недели, но фигурантов дела обещают заключить под стражу 30 октября.

Впрочем, Мюллер не сообщил суть претензий к обвиняемым. Все данные засекречены решением федерального судьи.

Trump tweeted about the "costly" Russia probes, but there's little chance that Congress can kill Mueller's funding https://t.co/0SjP5AqwL4 pic.twitter.com/Lqu6TBHOE9 — CNN (@CNN) October 28, 2017

Согласно информации телеканала, обвинения вообще могут никаким образом не касаться якобы «связей подручных Трампа с Россией», а иметь отношение к финансовым махинациям, которые удалось разоблачить в ходе расследования.

Фигурантами дела являются сын и зять 45-го главы Белого дома, а также глава его предвыборной команды Пол Манафорт.

Напомним, российская сторона неоднократно опровергали обвинения о якобы попытках оказать влияние на президентские выборы в США.