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США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»
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    США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

    13:36  28 Октября 2017
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    США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»

    Вашингтон, 28 октября. Специальный прокурор по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента Роберт Мюллер огласил первые обвинения, не назвав при этом ни единой фамилии. Об этом в субботу передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным телеканала, конкретные данные появятся в начале грядущей недели, но фигурантов дела обещают заключить под стражу 30 октября. 

    Впрочем, Мюллер не сообщил суть претензий к обвиняемым. Все данные засекречены решением федерального судьи.

    Согласно информации телеканала, обвинения вообще могут никаким образом не касаться якобы «связей подручных Трампа с Россией», а иметь отношение к финансовым махинациям, которые удалось разоблачить в ходе расследования.

    Фигурантами дела являются сын и зять 45-го главы Белого дома, а также глава его предвыборной команды Пол Манафорт.

    Напомним, российская сторона неоднократно опровергали обвинения о якобы попытках оказать влияние на президентские выборы в США. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #трамп #мюллер
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