США не раскрыли имена и суть претензий в первых обвинениях США по «делу о России»
Вашингтон, 28 октября. Специальный прокурор по делу о «вмешательстве России» в выборы американского президента Роберт Мюллер огласил первые обвинения, не назвав при этом ни единой фамилии. Об этом в субботу передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным телеканала, конкретные данные появятся в начале грядущей недели, но фигурантов дела обещают заключить под стражу 30 октября.
Впрочем, Мюллер не сообщил суть претензий к обвиняемым. Все данные засекречены решением федерального судьи.
Trump tweeted about the "costly" Russia probes, but there's little chance that Congress can kill Mueller's funding https://t.co/0SjP5AqwL4 pic.twitter.com/Lqu6TBHOE9— CNN (@CNN) October 28, 2017
Согласно информации телеканала, обвинения вообще могут никаким образом не касаться якобы «связей подручных Трампа с Россией», а иметь отношение к финансовым махинациям, которые удалось разоблачить в ходе расследования.
Фигурантами дела являются сын и зять 45-го главы Белого дома, а также глава его предвыборной команды Пол Манафорт.
Напомним, российская сторона неоднократно опровергали обвинения о якобы попытках оказать влияние на президентские выборы в США.