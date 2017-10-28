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Общество
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Украина
Заявление Порошенко об усилиях США по восстановлению мира в Донбассе возмутило граждан
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    Заявление Порошенко об усилиях США по восстановлению мира в Донбассе возмутило граждан

    14:43  28 Октября 2017
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    Порошенко поблагодарил США за «восстановление мира» в Донбассе 

    Киев, 28 октября. Глава Украины Петр Порошенко и представитель Госдепа Курт Волкер обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей. Как сообщается на сайте пресс-службы президента Украины, Порошенко выразил Волкеру благодарность за «усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе». Интернет-сообщество возмутило заявление украинского лидера.

    Представитель Госдепа заявил, что продление закона об особом статусе Донбасса — это «четкий сигнал в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию».

    Пользователи соцсетей предположили, что если Волкер заставит Порошенко пойти на серьезные уступки по вопросу введения в Донбасс миротворцев, в атаку могут пойти радикалы.

    «По крайней мере, печенек и открытой поддержки из-за океана в случае жесткого отпора не будет. А вот если отпор будет вялый-запоздалый, тогда пристегнитесь ремнями, власть имущие», — пишет пользователь Александр Проценко на своей странице в Facebook.

    Комментатор под ником Cyan Grapes возмутился словами украинского лидера и заявил, что Волкер и Порошенко «благодарят друг друга за преступления».

    «И зачем США мир в Донбассе? Он приехал еще пенсильванского угля продать, еще договориться перед зимой о поставках сжиженного газа через Одессу», — считает Иван Сидоров.

    Автор: Юлия Кошкина
    #донбасс #украина
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