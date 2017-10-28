Заявление Порошенко об усилиях США по восстановлению мира в Донбассе возмутило граждан

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Киев, 28 октября. Глава Украины Петр Порошенко и представитель Госдепа Курт Волкер обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей. Как сообщается на сайте пресс-службы президента Украины, Порошенко выразил Волкеру благодарность за «усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе». Интернет-сообщество возмутило заявление украинского лидера.

Представитель Госдепа заявил, что продление закона об особом статусе Донбасса — это «четкий сигнал в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию».

Пользователи соцсетей предположили, что если Волкер заставит Порошенко пойти на серьезные уступки по вопросу введения в Донбасс миротворцев, в атаку могут пойти радикалы.

«По крайней мере, печенек и открытой поддержки из-за океана в случае жесткого отпора не будет. А вот если отпор будет вялый-запоздалый, тогда пристегнитесь ремнями, власть имущие», — пишет пользователь Александр Проценко на своей странице в Facebook.

Комментатор под ником Cyan Grapes возмутился словами украинского лидера и заявил, что Волкер и Порошенко «благодарят друг друга за преступления».