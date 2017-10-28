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Украина
Порошенко не захотел произнести речь в День освобождения Украины от фашизма
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    Порошенко не захотел произнести речь в День освобождения Украины от фашизма

    13:16  28 Октября 2017  /обновлено: 13:25  28 Октября 2017
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    Порошенко не стал произносить речь в День освобождения Украины от фашизма

    Киев, 28 октября. Украина 28 октября отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Украинский президент Петр Порошенко не стал произносить речь на мероприятии, приуроченном к годовщине.

    Украинский президент Петр Порошенко и члены кабмина возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. В ходе церемонии, посвященной 73-летию освобождения от фашистских захватчиков, президент не сделал публичного заявления. На президентском сайте была размещена поздравительная телеграмма к украинцам.

    «Сегодня мы отмечаем особенно памятное событие — 28 октября 1944 года в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов», — говорится в сообщении.

    Он отметил, что Украина гордится подвигом своих соотечественников, которые воевали с врагами в составе армий Антигитлеровской коалиции, партизанских отрядов, движения сопротивления в странах Европы. В своем обращении Петр Порошенко ни разу не упомянул слов «советский», «Красная армия» и «Великая Отечественная война». Здесь также не были упомянуты Россия и Донбасс.

    Напомним, что на Украине были приняты законы о декоммунизации и об образовании. Согласно первому документу в стране ликвидируется память о советском наследии — сносятся памятники, переименовываются улицы. Второй закон переводит образовательный процесс на украинский язык, в ЕС этот шаг назвали ущемлением нацменьшинств.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #порошенко
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