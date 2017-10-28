Против дипотношений с РФ: Саакашвили подготовил новый список требований к Киеву

В Избранное

Киев, 28 октября. Экс-глава Грузии и Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что намерен расширить список требований к киевской власти, за этот список он предлагает проголосовать жителям страны на вече, которое он созывает в воскресенье. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам одиозного политика, предыдущий список был слишком коротким.

«Нас часто упрекают, что требования протеста на площади Конституции слишком сложные, а их список слишком короткий. Власть должна услышать украинцев», — написал он.

Кроме того, он разместил копию опросного листа, где написаны различные требования, которые в воскресенье участники митинга смогут отметить.

Сообщается, что среди новых требований — принятие закона об импичменте президента, а также заморозка тарифов, прекращение дипломатических отношений с Москвой и многие другие.

Напомним, накануне бывший губернатор Одесской области сообщил, что в воскресенье, 29 октября, пройдет новое вече в палаточном городке у здания Рады в столице Украины.