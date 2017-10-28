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Тела 50 убитых ИГ иракских военных обнаружили в Эль-Хавиджа
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    Тела 50 убитых ИГ иракских военных обнаружили в Эль-Хавиджа

    13:09  28 Октября 2017
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    Тела 50 убитых ИГ иракских военных обнаружили в Эль-Хавиджа

    Багдад, 28 октября. Иракские силовики обнаружили близ города Эль-Хавиджа братскую могилу с телами 50 военных и полицейских, убитых террористами группировки ИГИЛ1 (запрещена в России), говорится в сообщении иракского командования. 

    Иракская армия в октябре освободила от боевиков ИГ город Эль-Хавиджа. Продолжаются операции по зачистке от террористов городов Эль-Каим и Рава. 

    «Найдена могила с телами погибших военных и полицейских, ориентировочно с 50 телами людей, казненных боевиками ИГ в деревне Эль-Бакара в районе Эль-Хавиджи», — отмечается в сообщении командования.

    Специалисты осмотрят тела погибших, примут необходимые для опознания меры. Напомним, что ранее антитеррористическая коалиция во главе с США зафиксировала использование боевиками ИГ химического оружия в Ираке. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #иг #ирак #военные
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