Тела 50 убитых ИГ иракских военных обнаружили в Эль-Хавиджа

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Багдад, 28 октября. Иракские силовики обнаружили близ города Эль-Хавиджа братскую могилу с телами 50 военных и полицейских, убитых террористами группировки ИГИЛ1 (запрещена в России), говорится в сообщении иракского командования.

Иракская армия в октябре освободила от боевиков ИГ город Эль-Хавиджа. Продолжаются операции по зачистке от террористов городов Эль-Каим и Рава.

«Найдена могила с телами погибших военных и полицейских, ориентировочно с 50 телами людей, казненных боевиками ИГ в деревне Эль-Бакара в районе Эль-Хавиджи», — отмечается в сообщении командования.

Специалисты осмотрят тела погибших, примут необходимые для опознания меры. Напомним, что ранее антитеррористическая коалиция во главе с США зафиксировала использование боевиками ИГ химического оружия в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.