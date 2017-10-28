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Политика
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Украина
Украина замалчивает страшную статистику небоевых потерь ВСУ  — Матиос
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    Украина замалчивает страшную статистику небоевых потерь ВСУ  — Матиос

    13:38  28 Октября 2017
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    Матиос: Украинское государство потеряло кредит доверия

    Киев, 28 октября. Небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны замалчивают «страшную статистику».

    «Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сообщил он в эфире телеканала Zik.

    Матиос: Украинское государство потеряло кредит доверия

    По словам Матиоса, «две полноценные бригады» погибли лишь из-за того, что военные не следовали требованиям уставов и даже совершали преступления против друг друга. Кроме того, около 400 тысяч участников операций в восточной части Украины страдают от посттравматического синдрома.

    Согласно официальным данным, на сегодняшний день боевые потери украинской армии составляют почти четыре тысячи человек.

    Военные ДНР и ЛНР постоянно сообщают о небоевых потерях в украинской армии. В частности, практически ежедневно разведка фиксирует смерть украинских военных в результате неосторожного обращения с оружием, злоупотребления алкоголем и наркомании.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #всу #анатолий матиос #потери
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