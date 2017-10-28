Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 28 октября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки более 50 раз нарушили режим прекращения военных действий. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По данным оперативного командования, за прошлый день киевские военные 51 раз нарушили режим прекращения огня.

Сообщается, что ВСУ обстреляли районы 18 населенных пунктов республики. Уточняется, что украинские солдаты вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, а также стрелкового оружия.

Напомним, накануне вечером киевские военные открыли огонь по западной окраине столицы ДНР, в результате погиб житель населенного пункта Трудовские.