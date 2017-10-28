Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    12:40  28 Октября 2017
    48

    Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Донецк, 28 октября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки более 50 раз нарушили режим прекращения военных действий. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики. 

    По данным оперативного командования, за прошлый день киевские военные 51 раз нарушили режим прекращения огня.

    Сообщается, что ВСУ обстреляли районы 18 населенных пунктов республики. Уточняется, что украинские солдаты вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов, а также стрелкового оружия.

    Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Напомним, накануне вечером киевские военные открыли огонь по западной окраине столицы ДНР, в результате погиб житель населенного пункта Трудовские.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #новороссия #трудовские
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        202
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        889
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1086
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        1090