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Моряков британской атомной подлодки уволили после скандала из-за кокаина и проституток
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    Моряков британской атомной подлодки уволили после скандала из-за кокаина и проституток

    12:20  28 Октября 2017
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    Моряков британской атомной подлодки уволили после скандала из-за кокаина и проституток

    Лондон, 28 октября. С британской атомной подводной лодки HMS Vigilant уволили девять моряков-подводников после секс-скандала и положительных результатов теста на наркотики.

    Как сообщает Daily Mail, несколько членов экипажа подозреваются в организации вечеринок с наркотиками. Один из моряков обвиняется в занятии сексом с проституткой в бассейне, другой предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке. Наказание понесут и двое офицеров, которые также подозреваются в интимных связях.

    По данным издания, в связи с «самым крупным секс-скандалом» в истории британских королевских ВМС с подлодки будут уволены около 10% экипажа.

    Ранее от должностей были отстранены капитан HMS Vigilant Стюарт Армстронг и офицер по инженерно-техническому обеспечению Ребекка Эдвардс за неуставные отношения, которые начались во время выполнения миссии по ядерному сдерживанию в северной части Атлантического океана. О скандале стало известно, когда субмарина направлялась в США за баллистическими ракетами Trident.

    Женщины получили право служить на британских субмаринах королевских ВМС в 2011 году.

    Автор: Юлия Кошкина
    #секс-скандал #британия #флот
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