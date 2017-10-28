Ургант назвал себя «кандидатом-противнем» в новой пародии на Собчак

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Москва, 28 октября. Российский телеведущий Иван Ургант представил в эфире своего шоу пародию на интервью Ксении Собчак видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю.

В пародии Ургант в иронической форме акцентировал внимание на том, что Собчак слишком часто апеллировала к своей профессии журналиста, размыто отвечала на вопросы. Переодетый в женщину, ведущий подчеркнул, что он первый подобный гость у Дудя и назвал за это блогера сексистом. Напомним, Собчак в разговоре с Дудем раскритиковала его за то, что стала первой женщиной, приглашенной для съемок в блог.





Заканчивает пародию Ургант неожиданным выводом. Он говорит, что последние несколько лет готовит большую кулебяку, которую хочет съесть один, а потом называет себя «кандидатом-противнем» в противовес формулировке Собчак, которая называет себя кандидатом «против всех».

Напомним, ранее Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак.