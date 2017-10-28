Политолог усомнился в обоснованности обвинений спецпрокурора США по «российскому делу»

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Москва, 28 октября. Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал сообщение о том, что спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения. По мнению американиста, Мюллеру придется предъявить юридически обоснованные доказательства, чтобы быть убедительным.

Американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что спецпрокурор по «российскому делу» и по предполагаемым связям предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения. По мнению политолога Михаила Синельникова-Оришака, у прокуратуры было недостаточно времени, чтобы подготовиться к процессу основательно. Он также сомневается, что можно найти какого-либо рода существенные доказательства по этому делу.

«Я не очень-то верю, что за такое короткое время можно было что-либо подтвердить и документально доказать по поводу Трампа, чтобы выйти с этим в сенат и быть убедительным. Во-первых, потому что слишком мало времени прошло, учитывая ту работу, которую нужно было провести, если вообще существуют какие-либо доказательства. Но их, я думаю, не существует, если брать в расчёт определённую вздорность обвинений», — сказал Синельников-Оришак.

Кроме того, американский конгресс должен поддержать представленные Мюллером доказательства, чтобы импичмент Трампа свершился. Политолог подчеркнул, что на практике это не так просто реализовать. Он привел в пример подготовку импичмента для экс-президентов США Трумэна, Рейгана и Буша, которые так и не были реализованы, пишет RT.

Напомним, что Москва неоднократно отрицала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а спикер Кремля Дмитрий Песков называл претензии «абсолютно голословными». Также администрация Трампа отрицает связь президента с Москвой.