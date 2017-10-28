Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

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Сирия, 28 октября. Радикалы открыли огонь по мирным населенным пунктам Хамы, пять боевиков ССА ликвидировано в Даръа, командир ИГ1 сбежал на подконтрольные SDF территории провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Дамаске и Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе, атакует САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в боях с ИГ в Дамаске, арестовала двух командиров ИГ в Алеппо, несет потери в Даръа.

Курды: открыли огонь по боевикам, обстреливающим Африн, убили трех беженцев в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Недалеко от лагеря беженцев Ярмук продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в ходе противостояния обе стороны несут значительные потери в живой силе.

В Восточной Гуте продолжают отмечаться взаимные обстрелы между боевикам и солдатами армии САР. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных группировок в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Almanar News передает, что боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по району Аль-Захра административного центра провинции Алеппо. Также информационное агентство сообщает, что вооруженные группировки обстреляли юг и юго-запад города Африн. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали в Алеппо двух командиров «Исламского государства», пытавшихся бежать на территорию Турции. Об этом пишет на своем сайте информагентство Almanar News.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Almanar News передает, что один из полевых командиров «Исламского государства» Мухаммад аль-Шхада сбежал на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения открыли огонь по автобусам с беженцами. В результате обстрела погибло три человека. Инцидент произошел в районе блокпоста Хаджиз.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается от станции Т-2 к Абу Кемалю. Также бригады армии САР движутся к стратегическому городу от Аль-Маядина. Военные эксперты полагают, что на дороге САА может столкнуться с довольно значительной группировкой боевиков, численность которой по разным оценкам может доходить до полутора тысяч.

Провинция Даръа

На севере провинции Даръа взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). По данным Almanar News инцидент произошел на шоссе между населенными пунктами Замрин и Ум аль-Аусаж. В результате случившегося ликвидировано пять боевиков «свободной армии», еще несколько бойцов ССА получили ранения. Ранее сообщалось, что при аналогичных обстоятельствах был нейтрализован командир антиправительственного формирования Абдалла аль-Аффаш. Автомобиль, в котором ехал главарь ССА взорвался на трассе, соединяющей деревни Смад и Самаж.

Тем временем на западе провинции Даръа продолжаются боестолкновения между ССА и ИГИЛ1. Almanar News передает, что военные действия зафиксированы в районе фермы Аль-Либия.

Провинция Идлиб

Военные источники в провинции Идлиб сообщали, что из-за операции турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок вооруженной оппозиции отряды радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» могут передислоцироваться из приграничных районов на северо-западе Сирии в населенные пункты Идлиб, Серакеб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун, Абу-эд-Духур и Телль-Даман, подконтрольные боевикам. Информационное агентство Almanar News пишет, что в районе города Хан Шейхун неизвестными боевиками был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Абу Абд аль-Рахман.

Провинция Хама

Боевики радикальных формирований продолжают вести обстрел мирных поселений Мхарда и Аль-Сафсания на северо-западе провинции Хама. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела погибло два мирных жителя, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

Один из местных источников в провинции Хама сообщает, что на северо-востоке региона отмечаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). При наступлении боевики используют «шахид-мобили».

Ирак

Солдаты армии Ирака взяли под контроль цементный завод и находятся на подходах к Аль-Каиму, передает военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» в это время захватили область Аль-Кара, а также взяли под контроль авиабазы H1 и H2.

Напомним, продвижение иракской армии при поддержке отрядов ополчения к последнему оплоту «Исламского государства» в Ираке, городу Аль-Каим началось два дня назад. Со времени начала операции бойцы «Хашд аш-Шааби» обезвредили на трассе, ведущей к населенному пункту, 40 взрывных устройств. В боях за контроль над авиабазой «Ас-Саад» иракская армия и ополченцы уничтожили, по меньшей мере, 25 террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)