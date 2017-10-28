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Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА
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    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    12:30  28 Октября 2017
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    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Сирия, 28 октября. Радикалы открыли огонь по мирным населенным пунктам Хамы, пять боевиков ССА ликвидировано в Даръа, командир ИГ1 сбежал на подконтрольные SDF территории провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю.

    «Исламское государство»: ведет бои с ССА в Дамаске и Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе, атакует САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в боях с ИГ в Дамаске, арестовала двух командиров ИГ в Алеппо, несет потери в Даръа.

    Курды: открыли огонь по боевикам, обстреливающим Африн, убили трех беженцев в Дейр эз-Зоре.

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Недалеко от лагеря беженцев Ярмук продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Информационное агентство Almanar News сообщает, что в ходе противостояния обе стороны несут значительные потери в живой силе.

    В Восточной Гуте продолжают отмечаться взаимные обстрелы между боевикам и солдатами армии САР. Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных группировок в районах Джобар и Айн Тарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Almanar News передает, что боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по району Аль-Захра административного центра провинции Алеппо. Также информационное агентство сообщает, что вооруженные группировки обстреляли юг и юго-запад города Африн. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли ответный огонь.

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали в Алеппо двух командиров «Исламского государства», пытавшихся бежать на территорию Турции. Об этом пишет на своем сайте информагентство Almanar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Информационное агентство Almanar News передает, что один из полевых командиров «Исламского государства» Мухаммад аль-Шхада сбежал на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения открыли огонь по автобусам с беженцами. В результате обстрела погибло три человека. Инцидент произошел в районе блокпоста Хаджиз.

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается от станции Т-2 к Абу Кемалю. Также бригады армии САР движутся к стратегическому городу от Аль-Маядина. Военные эксперты полагают, что на дороге САА может столкнуться с довольно значительной группировкой боевиков, численность которой по разным оценкам может доходить до полутора тысяч.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    На севере провинции Даръа взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). По данным Almanar News инцидент произошел на шоссе между населенными пунктами Замрин и Ум аль-Аусаж. В результате случившегося ликвидировано пять боевиков «свободной армии», еще несколько бойцов ССА получили ранения. Ранее сообщалось, что при аналогичных обстоятельствах был нейтрализован командир антиправительственного формирования Абдалла аль-Аффаш. Автомобиль, в котором ехал главарь ССА взорвался на трассе, соединяющей деревни Смад и Самаж.

    Тем временем на западе провинции Даръа продолжаются боестолкновения между ССА и ИГИЛ1. Almanar News передает, что военные действия зафиксированы в районе фермы Аль-Либия.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Военные источники в провинции Идлиб сообщали, что из-за операции турецких войск и подконтрольных Анкаре группировок вооруженной оппозиции отряды радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» могут передислоцироваться из приграничных районов на северо-западе Сирии в населенные пункты Идлиб, Серакеб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун, Абу-эд-Духур и Телль-Даман, подконтрольные боевикам. Информационное агентство Almanar News пишет, что в районе города Хан Шейхун неизвестными боевиками был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Абу Абд аль-Рахман.

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Боевики радикальных формирований продолжают вести обстрел мирных поселений Мхарда и Аль-Сафсания на северо-западе провинции Хама. По данным информационного агентства Almanar News, в результате обстрела погибло два мирных жителя, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

    Один из местных источников в провинции Хама сообщает, что на северо-востоке региона отмечаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). При наступлении боевики используют «шахид-мобили».

    Ирак

    Сирия новости 28 октября 12.30: радикалы обстреливают мирные поселения в Хаме, в Даръа ликвидировано пять боевиков ССА

    Солдаты армии Ирака взяли под контроль цементный завод и находятся на подходах к Аль-Каиму, передает военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» в это время захватили область Аль-Кара, а также взяли под контроль авиабазы H1 и H2.

    Напомним, продвижение иракской армии при поддержке отрядов ополчения к последнему оплоту «Исламского государства» в Ираке, городу Аль-Каим началось два дня назад. Со времени начала операции бойцы «Хашд аш-Шааби» обезвредили на трассе, ведущей к населенному пункту, 40 взрывных устройств. В боях за контроль над авиабазой «Ас-Саад» иракская армия и ополченцы уничтожили, по меньшей мере, 25 террористов ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #идлиб #даръа #аль-каим
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    Сирия итоги за сутки на 28 октября 06.00: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре бойцы SDF обстреляли автобус с беженцами
    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ
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