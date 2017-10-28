Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

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Мадрид, 28 октября. Испанский премьер Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства Каталонии и направил их вице-президенту Сорайе Сантос де Сантамария после отстранения Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в государственной газете.

Отмечается, что совет министров Испании также берет на себя функции Совета правительства Каталонии.

Напомним, в минувшую пятницу каталонский парламент принял резолюцию о независимости от Испании.

Через 60 минут испанский сенат ввел в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет ввести в автономном сообществе прямое управление Мадрида.

Как ранее сообщал «Политэксперт», Южная Осетия планирует признать независимость Каталонии.

Глава дипломатического ведомства республики Дмитрий Медоев заявил, что в Южной Осетии внимательно следят за всеми событиями, происходящими в Испании.