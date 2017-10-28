Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР
Политика
Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

    12:00  28 Октября 2017
    204

    Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

    Мадрид, 28 октября. Испанский премьер Мариано Рахой взял на себя функции главы правительства Каталонии и направил их вице-президенту Сорайе Сантос де Сантамария после отстранения Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в государственной газете.

    Отмечается, что совет министров Испании также берет на себя функции Совета правительства Каталонии.

    Напомним, в минувшую пятницу каталонский парламент принял резолюцию о независимости от Испании.

    Через 60 минут испанский сенат ввел в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет ввести в автономном сообществе прямое управление Мадрида.  

    Как ранее сообщал «Политэксперт», Южная Осетия планирует признать независимость Каталонии.

    Глава дипломатического ведомства республики Дмитрий Медоев заявил, что в Южной Осетии внимательно следят за всеми событиями, происходящими в Испании.

    Автор: Дана Балан
    #каталония #испания #пучдемон #независимость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        Вице-премьер Испании взял на себя функции главы Каталонии

        12:00   28 Октября 2017
        204
        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

        7:04   28 Октября 2017
        892
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        1087
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        1093