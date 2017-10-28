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Очередной конфуз: Трамп перепутал кантри-певца с его тезкой-адвокатом
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    Очередной конфуз: Трамп перепутал кантри-певца с его тезкой-адвокатом

    12:26  28 Октября 2017
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    Очередной конфуз: Трамп перепутал кантри-певца с его тезкой-адвокатом

    Вашингтон, 28 октября. Американский лидер Дональд Трамп вновь оконфузился, поздравив с днем рождения не популярного кантри-исполнителя, а его тезку. Свое поздравление глава Белого дома опубликовал в микроблоге в социальной сети Twitter. 

    Трамп хотел поздравить с 75-летним юбилеем музыканта Ли Гринвуда, но ошибся и написал поздравление его однофамильцу.

    «С днем рождения, замечательный @leegreenwood83. Ты и твоя замечательная музыка так много значат. Сделаем Америку вновь великой!» — написал американский президент.

    На странице человека, которого поздравил Трамп, говорится, что он работает юристом в Нью-Йорке.

    Напомним, в апреле Трамп перепутал Сирию и Ирак, хвастаясь авиаударом «Томагавками».

    Автор: Дана Балан
    #сша #музыка #трамп #кантри #гринвуд
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