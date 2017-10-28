Очередной конфуз: Трамп перепутал кантри-певца с его тезкой-адвокатом

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Вашингтон, 28 октября. Американский лидер Дональд Трамп вновь оконфузился, поздравив с днем рождения не популярного кантри-исполнителя, а его тезку. Свое поздравление глава Белого дома опубликовал в микроблоге в социальной сети Twitter.

Трамп хотел поздравить с 75-летним юбилеем музыканта Ли Гринвуда, но ошибся и написал поздравление его однофамильцу.

«С днем рождения, замечательный @leegreenwood83. Ты и твоя замечательная музыка так много значат. Сделаем Америку вновь великой!» — написал американский президент.

Happy birthday to the great @TheLeeGreenwood. You and your beautiful song have made such a difference. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2017

На странице человека, которого поздравил Трамп, говорится, что он работает юристом в Нью-Йорке.

Напомним, в апреле Трамп перепутал Сирию и Ирак, хвастаясь авиаударом «Томагавками».