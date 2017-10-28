Путин поручил субсидировать стадионы, принимающие ЧМ-2018

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Москва, 28 октября. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность субсидирования стадионов, готовящихся принять чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля в среду. Помощь планируют выделять с 2019 года. Таким образом, стадионам могут компенсировать эксплуатационные затраты после ЧМ-2018 года.

В соответствующем поручении, направленном правительству, речь идет о финансировании спортивных объектов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Также Владимир Путин поручил разработать концепцию развития российского футбола на основе наследия ЧМ-2018. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.