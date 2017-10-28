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Экономика
Абызов подсчитал, сколько россиян останется без работы из-за новых технологий
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    Абызов подсчитал, сколько россиян останется без работы из-за новых технологий

    11:47  28 Октября 2017
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    Абызов подсчитал, сколько россиян останется без работы из-за новых технологий

    Москва, 28 октября. Глава министерства по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов заявил, что в скором времени работы могут лишиться порядка 3 млн россиян, которым для продолжения карьеры не хватит умения, отметив, что граждан заменят технологии.

    «На рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями», — подчеркнул он.

    Абызов подсчитал, сколько россиян останется без работы из-за новых технологий

    Он также отметил, что без работы рискуют остаться женщины в возрасте 45–55 лет, сообщает «Инфореактор»

    Абызов считает, что государство на данный момент не может решить данную проблему по причине специфики «среды».

    Российский министр добавил, что решением проблемы переобучения этого человеческого капитала государству нужно заниматься совместно с предпринимателями, чтобы быть в курсе потребностей рынка в новых профессионалах.

    Автор: Дана Балан
    #работа #экономика #технологии #прогресс #абызов
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