Южная Осетия готова признать независимость Каталонии

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Москва, 28 октября. Южная Осетия может рассмотреть вопрос о признании независимости испанской республики Каталония.

Об этом сообщил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

«Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», — приводит его слова РИА Новости.

Медоев подчеркнул, что никто не имеет права отказывать каталонцам в их желании создать собственное государство. Он напомнил, что референдум – законная форма для принятия подобных решений в современных демократических государствах.

Парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании в пятницу. В ответ на это Мадрид применил 155-ю статью конституции. Карлес Пучдемон, каталонский кабинет министров и парламент были отстранены от власти. Внеочередные выборы парламента Каталонии были назначены на 21 декабря.

Ранее Аргентина, Мексика, Турция и ряд других стран уже заявили о том, что не признают независимости Каталонии.