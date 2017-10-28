Аргентина, Мексика и Турция не признали независимость Каталонии

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Москва, 28 октября. Власти Аргентины, Мексики и Турции призвали испанскую республику Каталония, накануне в одностороннем порядке объявившую о своей независимости, к сохранению территориальной целостности страны.

Турецкий МИД выразил осуждение каталонскому парламенту в связи с принятым решением, объявив его нарушающим конституцию Испании, сообщает РИА Новости. Также антиконституционным назвали провозглашение Каталонии представители Аргентины.

«Мексика не признает одностороннее объявление о каталонской независимости», — заявил в пятницу глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отметил, что будет поддерживать испанского премьер-министра Мариано Рахою, который, по его словам, столкнулся с самым острым политическим кризисом в стране.

Ранее в поддержку Мадрида также высказались ФРГ, Франция, Великобритания и США. Сторону каталонцев заняли пока лишь в Шотландии и на Корсике.

Напомним, в пятницу парламент Каталонии одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В ответ на это Мадрид применил 155-ю статью конституции. Карлес Пучдемон, каталонский кабинет министров и парламент были отстранены от власти. Внеочередные выборы парламента Каталонии были назначены на 21 декабря.