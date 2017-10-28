Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Алеппо и Дамаск

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Москва, 28 октября. Российская сторона в комиссии по перемирию в САР сообщила о шести нарушениях режима прекращения огня, турецкая зафиксировала два нарушения. Об этом в субботу говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (28 октября 2017 г.) https://t.co/d0V4PkCdPN pic.twitter.com/XXVSshba3K — Минобороны России (@mod_russia) October 28, 2017

Российская сторона зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск. Анкара зафиксировала два нарушения в провинциях Алеппо и Идлиб.

В Минобороны РФ напомнили, что большинство случаев стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.