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Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Алеппо и Дамаск
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    Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Алеппо и Дамаск

    11:09  28 Октября 2017
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    Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Алеппо и Дамаск

    Москва, 28 октября. Российская сторона в комиссии по перемирию в САР сообщила о шести нарушениях режима прекращения огня, турецкая зафиксировала два нарушения. Об этом в субботу говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    В военном ведомстве сообщили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российская сторона зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск. Анкара зафиксировала два нарушения в провинциях Алеппо и Идлиб.

    Сирия: ИГ и «Джебхат ан-Нусра» обстреляли провинции Алеппо и Дамаск

    В Минобороны РФ напомнили, что большинство случаев стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #минобороны рф #идлиб #джебхат ан-нусра
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