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Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»
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    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    12:12  28 Октября 2017
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    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    В СМИ появилась информация о том, что с военной базы США в Ат-Танфе, расположенной у сирийско-иракской границы, выдвинулись два крупных подразделения боевиков группировки «Усуд аль-Шаркия» («Львы Востока»).

    Одно  подразделение, по сообщениям местных источников, направляется в анклав боевиков вооруженной оппозиции в Восточной Гуте, находящейся в провинции Дамаск. Отмечается, что там они объединятся с группировкой, сражающейся против сирийских правительственных сил, «Файлак ар-Рахман». Боевики также могут попытаться еще больше дестабилизировать ситуацию в и без того непростом с точки зрения мирного урегулирования районе, устроив инсценировку акций протеста против законного правительства Башара Асада для западных изданий.  

    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    Задача второго подразделения — помешать сирийской армии на юго-востоке Сирии. Накануне сообщалось, что САА готовит операцию по освобождению от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) последнего подконтрольного террористам крупного города в Сирии. Однако операция, по имеющейся информации, начнется только после полного освобождения города Дейр эз-Зор, где под властью террористов находится еще несколько городских кварталов. Но, как сообщают сирийские источники, второе подразделение боевиков «Усуд аль-Шаркия» уже выдвинулась в сторону Абу-Кемаля. Параллельно с выходом к городу, видимо, при поддержке международной коалиции, «Усуд аль-Шаркия» постарается занять оставшиеся под контролем радикальных исламистов нефтяные поля, чтобы впоследствии передать их другим американским «партнерам» — курдским отрядам «Демократических сил Сирии».

    Напомним, ранее, 26 октября, сирийская армия освободила от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) стратегически важный район нефтеперерабатывающей базы Т-2, что и открыло путь правительственным войскам на Абу-Кемаль

    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что в настоящий момент, после того, как большая часть террористических групп в Сирии была разгромлена сирийской армией при поддержке российских ВКС, и значительная часть территории страны была освобождена, Соединенные Штаты активизировали свои действия:

    «И эти действия все более приобретают ярко выраженный антироссийский, антисирийский характер. По сути, речь идет о том, что США, конечно, будут прилагать все возможные усилия для того, чтобы противодействовать установлению мира и порядка в Сирии и дискредитировать те победы, которые были одержаны Россией на данном направлении».

    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    Эксперт напомнил, что пограничный переход Ат-Танф, где располагается база США, — это территория Сирии, которая незаконно оккупирована Соединенными Штатами:

    «И уже в течение достаточно длительного времени эта территория становится своеобразным заповедником для террористов. Именно здесь происходит накопление групп боевиков, их обучение, снабжение американцами, и отсюда начинаются дальнейшие боевые действия этих вооруженных групп. Что касается данных подразделений, которые направляются в Восточную Гуту и на юго-восток Сирии, то я думаю, что это не первые и не последние подобного рода действия и, очевидно, они являются частью большой программы Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации в Сирии, и превращения сирийского конфликта в вариант гибридной войны с использованием групп боевиков и диверсантов».

    Сирия в гибридной войне Вашингтона: из Ат-Танфа выдвинулись два крупных подразделения боевиков «Усуд аль-Шаркия»

    По мнению нашего собеседника, задача США — с одной стороны, в максимальной степени усложнить сирийскому правительству жизнь, наведение порядка и установление мира, а  с другой стороны — взять под контроль нефтяные месторождения на востоке и юго-востоке страны для того, чтобы, используя данную территорию и имея ресурсную базу, вести действия против сирийского правительства в последующим:

    «Это достаточно серьезная и долгосрочная стратегия, разработанная Вашингтоном. Надеюсь, что обе боевые группы будут локализованы, уничтожены, и те планы, которые были разработаны США, не будут претворены в жизнь».

    Эксперт подчеркнул, что, что данные действия Вашингтона вкупе с обвинениями сирийского правительства в химических атаках и обвинениями в адрес России в том, что самое большое количество террористов являются выходцами из России, — это звенья одной цепи:

    «Это элементы многофакторной войны против сирийского правительства, попытка дестабилизации ситуации в Сирии и дискредитации позиции России. Соединенные Штаты, проиграв сирийскую войну, тем не менее, стремятся максимально осложнить переход к мирной жизни. Надеюсь, им это не удастся».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #саа #дейр эз-зор #восточная гута #sdf #абу-кемаль #демократические силы сирии #файлак ар-рахман #усуд аль-шаркия
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