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Актер Хафтор Бьернссон рассказал о своем отношении к роли Горы в «Игре престолов»
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    Актер Хафтор Бьернссон рассказал о своем отношении к роли Горы в «Игре престолов»

    10:57  28 Октября 2017
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    Актер Хафтор Бьернссон рассказал о своем отношении к роли Горы в «Игре престолов»

    Москва, 28 октября. Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон рассказал, чем он отличается от своего персонажа в сериале «Игра престолов».

    В интервью RT Бьернссон, сыгравший роль Григора Клигана-Горы, рассказал, что ему нравится этот персонаж и он играет его удовольствием, но иногда роль дается ему тяжело.

    «Да, мы разные. Я вот, например, разговариваю, а мой персонаж из сериала — нет. Поэтому иногда мне приходится нелегко — например, когда мой персонаж просто стоит и ничего не делает, или же убивает кого-то. В жизни я, разумеется, никого не убиваю…», — сказал Бьернссон.

    Актер также рассказал, что погода в России его не пугает, так как он из Исландии и к низким температурам привык:

    «Я вообще не мерзну — мне всегда тепло, поэтому я много одежды не ношу. Так что погода мне нравится».

    Кроме того, Бьернссон сделал комплимент россиянам в целом и русским женщинам в частности:

    «Мне очень нравится Москва, очень нравится Россия. Люди здесь очень милые. Женщины — красавицы».

    Напомним, 27 октября Бьернссон прилетел в Россию для участия в V Международном фестивале спорта и ЗОЖ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #игра престолов #хафтор бьернссон
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