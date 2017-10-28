Актер Хафтор Бьернссон рассказал о своем отношении к роли Горы в «Игре престолов»

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Москва, 28 октября. Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон рассказал, чем он отличается от своего персонажа в сериале «Игра престолов».

В интервью RT Бьернссон, сыгравший роль Григора Клигана-Горы, рассказал, что ему нравится этот персонаж и он играет его удовольствием, но иногда роль дается ему тяжело.

«Да, мы разные. Я вот, например, разговариваю, а мой персонаж из сериала — нет. Поэтому иногда мне приходится нелегко — например, когда мой персонаж просто стоит и ничего не делает, или же убивает кого-то. В жизни я, разумеется, никого не убиваю…», — сказал Бьернссон.

Актер также рассказал, что погода в России его не пугает, так как он из Исландии и к низким температурам привык:

«Я вообще не мерзну — мне всегда тепло, поэтому я много одежды не ношу. Так что погода мне нравится».

Кроме того, Бьернссон сделал комплимент россиянам в целом и русским женщинам в частности:

«Мне очень нравится Москва, очень нравится Россия. Люди здесь очень милые. Женщины — красавицы».

Напомним, 27 октября Бьернссон прилетел в Россию для участия в V Международном фестивале спорта и ЗОЖ.