Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине 

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Москва, 28 октября. Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение скандальной телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.

Заявление бывшей телеведущей «Дома-2» политик назвал «хамством и безобразием».

«Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — «страна генетического отребья», то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади», — отметил политик.

Кроме того, Зюганов считает, что Собчак «пиарится» на фоне своих безобразных заявлений.

Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в гос. СМИ? — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) October 28, 2017

Пользователи Сети отреагировали на слова Собчак о Ленине, некоторые с нетерпением ждут, что же будет дальше.

«Что-то мелочится Ксюша! Ждем следующего «громкого» заявления, например, о вступлении России в НАТО или, на худой конец, о возвращении Японии Курильских островов», — написал один пользователь.

Еще один участник дискуссии отметил, что «Собчак всегда вела себя безобразно».

Интересное предположение высказал еще один пользователь, в шутку отметив, что «Собчак для себя хочет место освободить в мавзолее».