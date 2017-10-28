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Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине
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    Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине

    11:21  28 Октября 2017
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    Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине

    Москва, 28 октября. Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение скандальной телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. 

    Заявление бывшей телеведущей «Дома-2» политик назвал «хамством и безобразием».

    «Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — «страна генетического отребья», то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади», — отметил политик.

    Кроме того, Зюганов считает, что Собчак «пиарится» на фоне своих безобразных заявлений.

    Пользователи Сети отреагировали на слова Собчак о Ленине, некоторые с нетерпением ждут, что же будет дальше.  

    «Что-то мелочится Ксюша! Ждем следующего «громкого» заявления, например, о вступлении России в НАТО или, на худой конец, о возвращении Японии Курильских островов», — написал один пользователь. 

    Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине 

    Еще один участник дискуссии отметил, что «Собчак всегда вела себя безобразно». 

    Интересное предположение высказал еще один пользователь, в шутку отметив, что «Собчак для себя хочет место освободить в мавзолее». 

    Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине

    Автор: Дана Балан
    #москва #собчак #зюганов #ленин #мавзолей #выборы-2018
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