Собчак хочет освободить себе место в мавзолее: россияне отреагировали на заявление о Ленине
Москва, 28 октября. Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение скандальной телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.
Заявление бывшей телеведущей «Дома-2» политик назвал «хамством и безобразием».
«Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — «страна генетического отребья», то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади», — отметил политик.
Кроме того, Зюганов считает, что Собчак «пиарится» на фоне своих безобразных заявлений.
Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в гос. СМИ?— Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) October 28, 2017
Пользователи Сети отреагировали на слова Собчак о Ленине, некоторые с нетерпением ждут, что же будет дальше.
«Что-то мелочится Ксюша! Ждем следующего «громкого» заявления, например, о вступлении России в НАТО или, на худой конец, о возвращении Японии Курильских островов», — написал один пользователь.
Еще один участник дискуссии отметил, что «Собчак всегда вела себя безобразно».
Интересное предположение высказал еще один пользователь, в шутку отметив, что «Собчак для себя хочет место освободить в мавзолее».