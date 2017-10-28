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Сирийский генерал: США не смогут основать курдский регион в Сирии
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    Сирийский генерал: США не смогут основать курдский регион в Сирии

    13:17  28 Октября 2017
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    Сирийский генерал: США не смогут основать курдский регион в Сирии

    Москва, 28 октября. США не смогут основать на территории Сирии курдский регион, поскольку в регионе проживает слишком мало курдов для такого плана. Об этом сообщил Sputnik сирийский генерал Турки аль Хасар.

    «Штаты не смогут основать курдский регион на территории Сирии. В этой области проживает слишком мало курдов, поэтому этот план не найдет большой поддержки», — объяснил он.

    Турки аль Хасар отметил, что сейчас Демократические силы Сирии контролируют недавно отбитое у террористов нефтяное месторождение Аль-Омар, однако, несмотря на это, дальнейшего укрепления позиций курдов не произойдет.

    Генерал также подчеркнул, что, по его мнению, контроль над месторождением нужен США, поддерживающим СДС, для того, чтобы снабжать нефтяными продуктами только союзные для них группировки, и ослаблять сирийское правительство.

    Сирийский генерал: США не смогут основать курдский регион в Сирии

    Кроме того, генерал Турки аль Хасар предположил, что успех Сирийской армии в Дейр эз-Зоре будет способствовать политическому разрешению сирийского конфликта на приближающихся переговорах в Астане.

    В настоящее время, как сообщил аль Хасар, сирийская армия готовится освободить город Абу-Кемаль, а сирийские военнослужащие в данный момент не будут сражаться с СДС, которые действуют в Ракке, поскольку сейчас первостепенными являются другие задачи.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #сирия #курды
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