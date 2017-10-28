Захарова связала решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik с работой спецслужб США

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Москва, 28 октября. Спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова считает, что решение социальной сети Twitter о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik, скорее всего, было продиктовано компании спецслужбами США.

По словам представителя ведомства, есть большие сомнения, что данное решение принималось Twitter самостоятельно.

«Свое решение компания обосновывала докладами, которые подготовили американские спецслужбы. Я бы хотела обратить внимание, что никакой доказательной базы ни в этих докладах, ни со стороны компании приведено не было», — передает слова Захаровой RT.

Кроме того, спикер МИД России отметила, что если бы были представлены какие-либо факты выхода RT и Sputnik за рамки правового поля, то вести диалог с компанией Twitter было бы проще.

Дипломат напомнила, что такое решение было принято без решения суда и правовых организаций.