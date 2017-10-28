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Захарова связала решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik с работой спецслужб США
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    Захарова связала решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik с работой спецслужб США

    10:47  28 Октября 2017
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    Захарова связала решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik с работой спецслужб США

    Москва, 28 октября. Спикер дипломатического ведомства России Мария Захарова считает, что решение социальной сети Twitter о запрете рекламы со всех аккаунтов RT и Sputnik, скорее всего, было продиктовано компании спецслужбами США. 

    По словам представителя ведомства, есть большие сомнения, что данное решение принималось Twitter самостоятельно.

    «Свое решение компания обосновывала докладами, которые подготовили американские спецслужбы. Я бы хотела обратить внимание, что никакой доказательной базы ни в этих докладах, ни со стороны компании приведено не было», — передает слова Захаровой RT.

    Захарова связала решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik с работой спецслужб США

    Кроме того, спикер МИД России отметила, что если бы были представлены какие-либо факты выхода RT и Sputnik за рамки правового поля, то вести диалог с компанией Twitter было бы проще.

    Дипломат напомнила, что такое решение было принято без решения суда и правовых организаций.

    «Есть доклад спецслужб, и есть решение частной компании», — подытожила Захарова. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #захарова #мид рф #rt #sputnik
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