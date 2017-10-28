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Пострадавший от взрыва депутат Рады Мосийчук рассказал о своем самочувствии
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    Пострадавший от взрыва депутат Рады Мосийчук рассказал о своем самочувствии

    10:12  28 Октября 2017
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    Пострадавший от взрыва депутат Рады Мосийчук рассказал о своем самочувствии

    Киев, 28 октября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, получивший ранения в результате взрыва в украинской столице, остается в медицинском учреждении. Об этом он написал в субботу на своей странице в социальной сети Facebook. 

    По его словам, ночью его мучили боли в ноге, спине и руке.

    «Больше всего донимает почти онемелая нога, в которой сидит еще пять осколков», — написал Мосийчук. 

    Согласно информации украинского МВД, в минувшую среду в результате мощного взрыва возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве погибли два человека. 

    Кроме того,  ранения получили четыре человека, среди которых сам депутат Мосийчук, а также украинский политолог Виталий Бала.

    Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Сообщалось, что в Киеве рассматривают несколько версий произошедшего.  

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #взрыв #мосийчук
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