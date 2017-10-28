Пострадавший от взрыва депутат Рады Мосийчук рассказал о своем самочувствии

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Киев, 28 октября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, получивший ранения в результате взрыва в украинской столице, остается в медицинском учреждении. Об этом он написал в субботу на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ночью его мучили боли в ноге, спине и руке.

«Больше всего донимает почти онемелая нога, в которой сидит еще пять осколков», — написал Мосийчук.

Согласно информации украинского МВД, в минувшую среду в результате мощного взрыва возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве погибли два человека.

Кроме того, ранения получили четыре человека, среди которых сам депутат Мосийчук, а также украинский политолог Виталий Бала.

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Сообщалось, что в Киеве рассматривают несколько версий произошедшего.