Заблокированный Венгрией саммит НАТО — Украина в декабре не планировался

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Москва, 28 октября. Североатлантический альянс не собирался проводить декабрьский саммит Украина – НАТО, который накануне заблокировала Венгрия.

Представители альянса сообщают, что планов созывать комиссию Украина – НАТО не было, а с Украиной альянс поддерживает «прочные партнерские отношения», пишет «Газета.ру».

Напомним, о том, что Венгрия воспользовалась правом вето, сообщил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, власти больше Венгрии не намерены поддерживать интеграционные устремления Украины.