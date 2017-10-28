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Политика
Заблокированный Венгрией саммит НАТО — Украина в декабре не планировался
Политика
Заблокированный Венгрией саммит НАТО — Украина в декабре не планировался
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    Заблокированный Венгрией саммит НАТО — Украина в декабре не планировался

    9:48  28 Октября 2017
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    Заблокированный Венгрией саммит НАТО — Украина в декабре не планировался

    Москва, 28 октября. Североатлантический альянс не собирался проводить декабрьский саммит Украина – НАТО, который накануне заблокировала Венгрия.

    Представители альянса сообщают, что планов созывать комиссию Украина – НАТО не было, а с Украиной альянс поддерживает «прочные партнерские отношения», пишет «Газета.ру».

    Напомним, о том, что Венгрия воспользовалась правом вето, сообщил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, власти больше Венгрии не намерены поддерживать интеграционные устремления Украины.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #украина #нато #венгрия
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