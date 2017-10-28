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Политика
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Политика
СПЧ передаст Путину доклады об утилизации мусора, о праве на собрания и о выборах
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    СПЧ передаст Путину доклады об утилизации мусора, о праве на собрания и о выборах

    10:00  28 Октября 2017
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    СПЧ передаст Путину доклады об утилизации мусора, о праве на собрания и о выборах

    Москва, 28 октября. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека планируют передать российскому лидеру Владимиру Путину на встрече, запланированной на конец октября, доклады об утилизации мусора. 

    Как отметил председатель СПЧ Михаил Федотов, доклады уже подготовлены и будут переданы Путину.

    «Это доклад по проблемам утилизации мусора, это доклад о практике реализации права на свободу собраний и доклад о результатах деятельности рабочей группы по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2017 году», — подчеркнул он.

    СПЧ передаст Путину доклады об утилизации мусора, о праве на собрания и о выборах

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет 30 октября встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #москва #спч #доклад #утилизация
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