СПЧ передаст Путину доклады об утилизации мусора, о праве на собрания и о выборах

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Москва, 28 октября. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека планируют передать российскому лидеру Владимиру Путину на встрече, запланированной на конец октября, доклады об утилизации мусора.

Как отметил председатель СПЧ Михаил Федотов, доклады уже подготовлены и будут переданы Путину.

«Это доклад по проблемам утилизации мусора, это доклад о практике реализации права на свободу собраний и доклад о результатах деятельности рабочей группы по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2017 году», — подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства проведет 30 октября встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.