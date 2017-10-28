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Путин направил телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов
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    Путин направил телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов

    9:32  28 Октября 2017
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    Путин направил телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов

    Москва, 28 октября. Глава российского государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов, который в этот день проходит в Якутске. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. 

    Российский президент подчеркнул, что история студенческих отрядов насчитывает свыше полувека.

    Путин также отметил, что многие поколения ребят, которые искренне любят страну, поднимали целину, своим трудом и талантом вносили существенный вклад в развитие разных комплексов и сфер.

    Путин направил телеграмму участникам Всероссийского слета студенческих отрядов

    «Отрадно, что сегодня вы продолжаете их дело, бережно храните славные традиции товарищества и взаимопомощи, неизменно демонстрируете инициативный подход, необходимый для решения важных общенациональных задач, учитесь добиваться поставленных целей», — следует из телеграммы президента России.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия
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