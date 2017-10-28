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Уфологи «нашли» на фото НЛО, разбившийся на Марсе
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    Уфологи «нашли» на фото НЛО, разбившийся на Марсе

    9:29  28 Октября 2017
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    Уфологи «нашли» на фото НЛО, разбившийся на Марсе

    Москва, 28 октября. Ученые-энтузиасты изучили снимки, сделанные марсоходом NASA еще до 2006 года, и «обнаружили» на них двухкилометровый инопланетный корабль.

    Заметив на фотографиях некий «таинственный» объект, уфологи решили, что это признаки внеземной цивилизации – разбившийся инопланетный корабль. По одной из версий уфологов, некогда аппарат потерпел крушение, и его обломки лежат на Марсе уже тысячи лет. По другой – судно пришельцев «припарковано» на красной планете и ждет своих хозяев, прибывших из других галактик, в безопасном месте.

    Скорее всего, в кадр попал крупный кусок горной породы, сообщает канал «360».

    Напомним, ранее ученые сообщили, что борозды, заметные в рельефе Марса, могут образовываться из-за движения замерзшей углекислоты, а не из-за водяных потоков.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #космос #марс #нло
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