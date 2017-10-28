Европарламентарий предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы»

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Брюссель, 28 октября. Член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом доказала коллегам, что их представления о современном Крыме являются не их мнением, а просто пересказом чужих небылиц.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя итоги заседания официальной делегации Россия — ЕС, передает радио Sputnik.

Политик отметила, что прений не получилось, так как говорили только представители Евросоюза, а россияне и не стремились взять слово. Ребекка Хармс из группы «Зеленых» высказала опасения, что якобы в России за слова о том, что Крым является украинской территорией, сажают в тюрьму. Однако Тоом привела в пример Ксению Собчак, которая на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению в кандидаты в президенты РФ, высказалась о незаконности присоединения полуострова к России, и в тюрьму ее никто не посадил.

Тоом рассказала, что ее предложение к коллегам съездить с делегацией в Крым было встречено удивлением. Европарламентарии заявили, что полет из Москвы компанией «Аэрофлот» на полуостров возмутит киевские власти, но Тоом удалось пояснить, что мнение Украины относительно Крыма — это только мнение, и оно не имеет значения при посещении полуострова.

Как написала Яна Тоом, ее коллеги «загорелись» идеей попасть на полуостров, чтобы потом рассказывать свои истории, а не пересказ чужих историй.

Напомним, в октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. Глава делегации Хендрик Вебер заверил журналистов, что делегаты не боятся никаких возможных санкций со стороны правительства Норвегии за посещение Крыма.