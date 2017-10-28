Размер долга по зарплате на Украине достиг 2,5 млрд гривен

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Киев, 28 октября. Размер непогашенных заработных плат на 1 октября текущего года увеличился на 5,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 467,809 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным службы, самый большой размер непогашенных зарплат на 1 число текущего месяца был зарегистрирован в Донецкой области — 508,623 млн гривен, Луганской — 531,846 млн гривен, а также Харьковской — 244,290 млн гривен.

Согласно статистике, самая большая задолженность зафиксирована в обрабатывающей промышленности и составляет 1 153,173 млн гривен.

Ранее одесский программист Мирослав Бондарь, который прошел стажировку в Государственной службе статистики Украины, составил сравнительный анализ зарплат в российском Крыму и Одесской области.