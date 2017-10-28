Порошенко и Волкер планируют укрепить международное присутствие в Донбассе

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Киев, 28 октября. Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер скоординировали шаги по усилению международного присутствия в Донбассе.

«Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе как в рамках усилий в нормандской формате (Украина, Россия, Германия, Франция), так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН», — говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте украинского президента накануне.

Кроме того, в ходе встречи Порошенко и Волкер отметили, что необходимо добиться соблюдения минских договоренностей и устойчивого прекращения огня в Донбассе.

По сообщениям украинских СМИ, встреча продлилась более двух часов. Волкер, как пишут издания, прибыл в Киев, чтобы достичь компромисса по поводу размещения миссии ООН в Донбассе.

Напомним, ДНР и ЛНР постоянно подвергаются обстрелам украинских силовиков. Накануне при минометном обстреле погиб житель Донецкой народной республики.