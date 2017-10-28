Forbes назвал самых успешных художников в России

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Москва, 28 октября. Бизнес-журнал Forbes составил рейтинг самых успешных художников в России.

Отмечается, что топ составили, основываясь на продажах ярмарки Cosmoscow-2017 и торгов за последние несколько лет.

По версии издания, лучшими стали работы художника Валерия Кошлякова, доля продаж его работ равна 147 тыс. евро.

На втором месте расположился житель Волгограда Владимир Потапов, который смог заработать также 147 тыс. евро, передает телеканал «360».

Третье место досталось петербуржцу Виталию Пушницкому — 100 тыс. евро.

Авторы издания отмечают, что работы Кошлякова можно увидеть в Третьяковской галереи, Музее современного искусства во Франции.