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Армия Украины девять раз за сутки обстреляли ЛНР — Народная милиция
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    Армия Украины девять раз за сутки обстреляли ЛНР — Народная милиция

    8:48  28 Октября 2017
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    Армия Украины девять раз за сутки обстреляли ЛНР — Народная милиция

    Луганск, 28 октября. Украинские военные за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ применяли для обстрелов минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, всего по территории республики было выпущено порядка 85 снарядов и мин.

    Под огонь попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Долгое, Раевка, Калиново, Первомайск, Логвиново, Пришиб.

    По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Накануне украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.

    Автор: Юлия Кошкина
    #лнр #обстрелы #перемирие
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