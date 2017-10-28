Армия Украины девять раз за сутки обстреляли ЛНР — Народная милиция

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Луганск, 28 октября. Украинские военные за минувшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ВСУ применяли для обстрелов минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, всего по территории республики было выпущено порядка 85 снарядов и мин.

Под огонь попали позиции ЛНР в районах населенных пунктов Долгое, Раевка, Калиново, Первомайск, Логвиново, Пришиб.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Накануне украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике.