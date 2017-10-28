Зюганов назвал хамством и безобразием предложение Собчак убрать тело Ленина

В Избранное

Москва, 28 октября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на заявление журналистки Ксении Собчак убрать тело Ленина с Красной площади, если она победит на выборах президента в 2018 года.

По словам политика, очень плохо, когда в стране появляются люди, которые не уважают историю.

«Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны», — заявил он.

Он также отметил, что заявлять такие вещи в канун 100-летнего юбилея Октябрьской революции является провокацией малограмотного человека, передает RT.

Кроме того, слова Собчак он назвал «хамством и безобразием».

«Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков», — подчеркнул Зюганов.

Напомним, на прошлой неделе телеведущая Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты. Журналистка сообщила, что выступает «против всех».