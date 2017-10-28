Сирийские власти разработали план восстановления нефтегазовой инфраструктуры

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Дамаск, 28 октября. Правительство Сирии разработало план восстановления и обновления нефтегазовой инфраструктуры в стране.

Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем. Он отметил, что это положительно скажется на качестве жизни сирийских граждан. В результате реализации плана экономика страны также будет перестроена, что позволит Сирии выйти на новый экономический уровень.

Ганем выразил надежду, что Сирия наконец получит возможность «постепенного возвращения нефтяных месторождений и оживления экономики», что повлечет за собой позитивные изменения для обедневшего населения страны.

Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что при восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Сирии приоритет будет предоставлен дружественным странам, в первую очередь России.