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Политика
Сирийские власти разработали план восстановления нефтегазовой инфраструктуры
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    Сирийские власти разработали план восстановления нефтегазовой инфраструктуры

    8:41  28 Октября 2017
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    Сирийские власти разработали план восстановления нефтегазовой инфраструктуры

    Дамаск, 28 октября. Правительство Сирии разработало план восстановления и обновления нефтегазовой инфраструктуры в стране.

    Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем. Он отметил, что это положительно скажется на качестве жизни сирийских граждан. В результате реализации плана экономика страны также будет перестроена, что позволит Сирии выйти на новый экономический уровень.

    Ганем выразил надежду, что Сирия наконец получит возможность «постепенного возвращения нефтяных месторождений и оживления экономики», что повлечет за собой позитивные изменения для обедневшего населения страны.

    Накануне министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что при восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Сирии приоритет будет предоставлен дружественным странам, в первую очередь России.

    Автор: Юлия Кошкина
    #нефть #сирия
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